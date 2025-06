Clube inglês vai à CBF e cobra dívida do Botafogo por Vitinho

O Burnley FC, da Inglaterra, enviou um documento à CBF para reclamar de uma dívida do Botafogo em relação à compra do lateral Vitinho que já está na FIFA. O clube inglês, afinal, cobra no total 7,5 milhões de euros (cerca de 48 milhões de reais na cotação do dia) do Alvinegro. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

A CBF respondeu ao e-mail no dia 22 de maio e informou que entrou em contato com o Botafogo. No entanto, a entidade não recebeu qualquer resposta do Alvinegro sobre o assunto.