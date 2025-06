Calleri posta foto de recuperação no São Paulo; confira situação do atacante

O atacante Calleri foi submetido a uma cirurgia no mês passado para corrigir a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Nas redes sociais, o jogador mostrou como anda o tratamento. No entanto, ele ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

Ele já realiza exercícios fora da maca e consegue treinar na esteira, no CT da Barra Funda. Apesar da evolução, deve voltar a treinar com bola apenas entre seis e nove meses. A lesão aconteceu em abril, no confronto com o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.