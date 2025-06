Brighton segue na briga para contratar Cuiabano, do Botafogo

Um dos destaques do Botafogo, Cuiabano não tem futuro definido após o Mundial de Clubes. O lateral-esquerdo chamou anteção de clubes ingleses como Nottingham Forest e Brighton. No entanto, ainda não há nada certo entre as partes. A informação inicial foi do “O Globo”.

Havia a expectativa do jogador vestir a camisa do Forest, assim como o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus. No entanto, o Brighton insiste e tem o desejo em contratar o lateral-esquerdo. Assim, será uma disputa inglesa fora de campo pelo brasileiro.