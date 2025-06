Brasil está escalado pela primeira vez na ‘Era Ancelotti’. Veja o time!

Treinador confirma equipe do treino e Seleção terá Estêvão no ataque e a volta de Richarlison e Casemiro no time titular

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Seleção Brasileira entrará em campo com: Alisson; Vanderson, Alexsandro, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Vini Jr e Richarlison.

Assim, entre as novidades, é importante destacar as entradas do zagueiro Alexsandro e o atacante Estêvão, que vão atuar pela primeira vez como titulares da Canarinho. Também vale ressaltar os retornos do volante Casemiro e o centroavante Richarlison aos 11 iniciais.

Já o Equador terá em campo: Galindez; Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite e Alan Franco; Minda, Angulo e John Zamora.

Equador e Brasil fazem um duelo recheado de expectativas nesta quinta-feira (5/6). Afinal, a ‘La Tri’ está na segunda colocação, com 23 pontos, e pode garantir uma vaga na Copa do Mundial de 2026 com uma combinação de resultados. Por outro lado, a Seleção Brasileira terá a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da Canarinho, o que promete ser a grande atração da noite.