Brasil e Equador ficam no empate sem gols, na estreia de Ancelotti

Na estreia de Carlo Ancelotti, o Brasil ficou no empate sem gols contra o Equador, nesta quinta-feira (05/6), no Monumental de Guayaquil, pela 15° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida, aliás, teve pouco brilho e muita disputa, resultando em poucas oportunidades durante os 90 minutos. Por fim, o placar zerado acabou sendo justo em um embate muito morno para pouco mais de 40 mil pessoas presentes no estádio. Com o resultado, o Brasil se manteve na quarta colocação, com 22 pontos somados, enquanto o Equador segue na segunda posição, com 24 pontos somados. Na próxima rodada, a Seleção Brasileira, encara o Paraguai, na Neo Química Arena, às 21h45, na próxima terça-feira (10/6). No mesmo dia, mas as 22h30, a ‘La Tri’ enfrenta o Peru, em Lima.

A estreia de Carlo Ancelotti O principal personagem da partida não esteve dentro de campo. Afinal, Carlo Ancelotti fez sua estreia no comando da Seleção Brasileira, contra o Equador. O italiano se movimentou bastante na área técnica, gesticulou com seus jogadores, mas não conseguiu sair com a vitória em seu primeiro jogo com o Brasil. Primeiro tempo sem sal Faltou emoção para Equador e Brasil nos primeiros 45 primeiros minutos de jogo. O time da casa teve um início ligeiramente superior, mas a primeira grande chance da partida foi verde e amarela. Aos 21 minutos, Estevão desarmou o adversário, passou para Richarlison e a bola caiu nos pés de Gerson, que optou em passar para Vini Jr. ao invés de chutar para o gol. Contudo, o camisa 10 parou no goleiro Gonzalo Valle. Aos 30 minutos, em jogada de Vini Jr. pela esquerda, a zaga do Equador cortou mal o cruzamento e a bola sobrou nos pés de Vanderson. Mesmo livre, o lateral tentou o domínio ao invés da finalização e acabou desarmado, desperdiçando outra chance promissora. A melhor chance equatoriana veio aos 37 com Pacho. Após cobrança de falta alçada na área, Alisson saiu mal, mas o zagueiro, sozinho, isolou de primeira. Segundo tempo mais fraco ainda A etapa final voltou nervosa, assim como foi boa parte do primeiro tempo. A primeira boa chegada foi brasileira após boa arrancada de Vini Jr, mas Richarlison furou na hora de finalizar. O Equador respondeu com Yeobah, após fazer um verdadeiro salseiro para cima de Alexsandro, mas chutou fraco para defesa tranquila de Alisson. Contudo, após os 25 minutos, a 'La Tri' ensaiou uma pressão e começou a empurrar o Brasil para trás, principalmente em bolas cruzadas na área. Mas a grande chance foi Canarinho. Após boa jogada pela esquerda, Vini Jr tocou para Gerson, que fez o corta luz fazendo a bola chegar em Casemiro. O volante bateu rasteiro e Gonzalo Valle fez boa defesa. Na sequência, Estupiñan arriscou de muito longe e obrigou Alisson a trabalhar.