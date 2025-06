Brasil define numeração para esta Data-Fifa. Vini Jr será o 10

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vini Jr usará a numeração histórica da Seleção Brasileira na ausência de Neymar. O craque do Santos é quem costuma vestir a 10, mas ainda não conseguiu voltar a defender a Canarinho. Aliás, na ausência do astro, quem vestia o número era Rodrygo, também do Real Madrid, mas este também está contundido.

Contudo, outros números que chamaram a atenção, foram de Casemiro e Richarlison. Afinal, fora da Seleção há mais de três anos, a dupla herdou a numeração que utilizaram na Copa do Mundo de 2022. O volante será o cinco, enquanto o centroavante ficará com a nove.

Equador e Brasil fazem um duelo recheado de expectativas nesta quinta-feira (5/6), às 20h, no estádio Monumental de Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. Afinal, a ‘La Tri’ está na segunda colocação, com 23 pontos, e pode garantir uma vaga na Copa do Mundial de 2026 com uma combinação de resultados. Por outro lado, a Seleção Brasileira terá a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da Canarinho, o que promete ser a grande atração da noite.

Veja a numeração de todos os jogadores do Brasil

Goleiros

Alisson – 1

Bento – 12

Hugo Souza – 23