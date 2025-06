Botafogo se acerta com Benfica e fica perto de contratar Arthur Cabral

Alvinegro agora vai negociar salário com o atacante para finalizar acordo; Partes tentam agilizar para jogador participar do Mundial de Clubes

O Botafogo avançou na contratação de Arthur Cabral, do Benfica. O clube alvinegro chegou a acordo com os português para concretizar o substituto de Igor Jesus, que está a caminho do Nottingham Forest, da Inglaterra. Agora, o Glorioso busca se entender com o jogador com relação ao salário. A informação é do “ge”.

O Botafogo não deve ter dificuldades para chegar a um consenso pela parte salarial, já que tem boa relação com Paulo Pitombeira, empresário do jogador. O clube carioca vai pagar, entre parte fixa e bônus, 15 milhões de euros (R$ 96 milhões na cotação atual) pelo atacante.