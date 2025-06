Botafogo negocia com Hinestroza, do Atlético Nacional-COL

Ativo na janela extra de transferências, o Botafogo mira mais uma contratação para o Mundial de clubes, nos Estados Unidos. Trata-se do atacante Marino Hinestroza, destaque do Atlético Nacional-COL na Libertadores. No momento, o clube colombiano pede 10 milhões de euros pelo jogador. A informação é do portal “ge”.

Contudo, a direção alvinegra não pretende gastar tal quantia e tenta diminuir a pedida para avançar na transação. Afinal, o clube corre contra o tempo para a inscrição dos jogadores, que disputarão o novo torneio da Fifa (fecha no próximo dia 10).