Botafogo define quantidade de jogadores que levará ao Mundial de Clubes

Alvinegro embarca para os EUA no dia 8 e contará com 28 atletas; Savarino terá esquema especial após Data Fifa com a Venezuela

Após o triunfo diante do Ceará, o Botafogo volta sua atenção para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o clube carioca pretende levar 28 jogadores para a competição e embarca no dia 8 (sábado). Nos próximos dias, a comissão técnica irá concluir a lista oficial para o torneio da Fifa. A informação é do portal “ge”.

Além disso, o Alvinegro já conta com a possibilidade da chegada de reforços. Afinal, no momento, negocia com Joaquín Correa, da Inter de Milão; Arthur Cabral, do Benfica; e Luka Jović, do Milan. Álvaro Montoro, ex-Vélez Sarsfield, já vestiu a camisa e faz parte do elenco.