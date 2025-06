Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Kaio Pantaleão

Defensor, de 29 anos, já está no Rio de Janeiro, assinou contrato com o Alvinegro até junho de 2028 e usará a camisa 31

Revelado nas categorias de base da Ferroviária, o defensor estava desde 2017 no futebol europeu, quando chegou ao Santa Clara, de Portugal. Atualmente, ele defendia as cores do Krasnodar, da Rússia, onde foi campeão na última temporada.

Dessa forma, o atleta está no Brasil, onde conheceu as dependências do Botafogo e os demais companheiros. Ele, inclusive, assistiu à vitória do Botafogo por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no Nilton Santos. Além dele, Álvaro Montoro, ex-Vélez Sarsfield, também já está no país.

O scout alvinegro já monitorava o atleta há pelo menos três anos. Em 2022, chegou a fazer uma sondagem, porém Kaio preferiu permanecer no clube russo. No ano seguinte, a diretoria voltou a consultar a situação do zagueiro, porém considerou o valor de uma possível negociação alto para o momento. Na última temporada, o defensor perdeu a titularidade e entrou em campo 13 vezes na campanha que terminou com o primeiro título russo da história do clube. FICHA TÉCNICA: Nome: Kaio Fernando da Silva Pantaleão

Data de Nascimento: 18/09/1995 (29 anos)

Naturalidade: Araraquara (SP)

Posição: Zagueiro

Altura: 1,86 m

Peso: 78 kg

Clubes: Ferroviária, Athletico-PR, Santa Clara-POR, Krasnodar-RUS e Botafogo

Títulos: Campeonato Russo

