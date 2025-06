Botafogo aguarda chegada de Joaquín Correa neste fim de semana

Alvinegro e staff do jogador argentino ainda fazem últimos ajustes no contrato; Vínculo com o Glorioso será de dois anos / Crédito: Jogada 10

O Botafogo e staff de Joaquín Correa fazem os últimos ajustes no contrato para finalizar a negociação. O Alvinegro, afinal, já espera o argentino no próximo domingo, no Rio de Janeiro. A previsão é que ele esteja no voo da delegação voo rumo aos Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes. A informação é do “ge”. O Botafogo entende que a contratação do jogador é uma oportunidade de mercado, uma vez que ele não renovará com a Inter de Milão. Afinal, o negócio não terá custos de transferências. Haverá valores de luvas e comissões para agentes, como de praxe. O contrato de Joaquín Correa será de dois anos.