Bernal, Cano e Keno devem estar disponíveis na estreia do Mundial de Clubes

De acordo com Mário, tanto o volante Bernal quanto os atacantes Cano e Keno estão na etapa final de transição do departamento médico do Fluminense para a preparação física.

Durante o evento realizado nesta quinta-feira (05) pelo Governo do Rio de Janeiro para falar sobre o incentivo que Botafogo, Flamengo e Fluminense terão para a disputa do Mundial de Clubes, o presidente tricolor Mário Bittencourt comentou sobre atletas lesionados.

“Quem vai falar é o departamento médico, a fisiologia. Os jogadores vão todos para lá. Estão todos em fase final de recuperação. A gente ainda tem onze dias até o primeiro jogo, então eu creio tranquilamente que os três vão estar à disposição. Cano, Keno e Facundo Bernal”, disse o presidente em entrevista ao ge.

Keno é o jogador com a recuperação mais avançada. O camisa 11 do Fluminense chegou a viajar para o jogo contra o Internacional. No entanto, foi poupado por decisão de Renato Gaúcho.

Cano sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na partida entre Fluminense e Aparecidense, no dia 29 de abril. Duas semanas atrás, o atacante já havia começado a correr no gramado e deve estar liberado para jogar contra o Borussia.

O volante Bernal teve uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda. Embora seja uma contusão grave, o volante tem respondido bem ao tratamento e já está em transição.