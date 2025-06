Após questionamento de sócios, Vasco explica variação na dívida com Felipe

Um grupo de sócios trouxe à tona alguns questionamentos sobre a dívida de Felipe Loureiro com o Vasco. Afinal, eles apontam “variações relevantes nos valores” do crédito do ex-jogador, que tem um processo, na justiça, contra o clube carioca desde 2013, com a chegada de Pedrinho à presidência. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, eles enviaram um ofício, no fim do mês de maio, ao mandatário, ao CEO Carlos Amodeo e aos conselhos fiscais do clube e da SAF. Mas segundo o Cruz-Maltino a redução no valor da dívida se deve a um acordo firmado durante o processo de mediação com os credores.