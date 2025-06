Alexandre Mattos segura Gabriel Veron no Santos

Alexandre Mattos chegou ao Santos com diversos problemas para resolver, entre eles a situação do atacante Gabriel Veron. Por isso, ele solicitou que o clube não devolva o jogador ao Porto, de Portugal. O contrato com o Santos vai até o fim deste ano.

A diretoria quase devolveu o atleta ao clube português, mas decidiu segurá-lo após o pedido de Mattos e agora aguarda uma definição. Mesmo fora da lista de relacionados na derrota para o Botafogo, no último domingo, Mattos acredita que Gabriel Veron tem potencial para ajudar o Santos no Brasileirão, principalmente nesta fase ruim.