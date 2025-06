Alex Santana estreará pelo Grêmio só depois da parada para o Mundial

Meio-campista chegou a Porto Alegre, nesta quinta (5), para assinar com o Imortal e vem por empréstimo do Corinthians, seu próximo adversário / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Alex Santana precisará aguardar um pouco para estrear pelo Grêmio. O jogador desembarcou em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (5), para passar por exames médicos. Caso ele seja aprovado nos testes físicos e clínicos assinará até o final do ano. Na teoria, Alex já estaria disponível para fazer sua primeira partida no último compromisso antes da paralisação na temporada, contra o Corinthians, no dia 12 de junho, na Arena pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, foi o justamente o Timão foi que emprestou o atleta, condição prevista no contrato de empréstimo.