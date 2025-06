Adversário do Botafogo mira o título do Mundial de Clubes

Koke, capitão do Atlético de Madrid, mostrou otimismo em relação à disputa do Mundial de Clubes, onde o time espanhola será adversário do Botafogo no Grupo B, que também conta com PSG e Seattle Sounders.

“O Mundial de Clubes é uma grande motivação para todos. Para o Atlético, que se classificou, é ainda mais especial. Espero que a gente possa vencer esse torneio e que eu conquiste meu nono título”, afirmou o meio-campista em entrevista aos canais oficiais do clube.