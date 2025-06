‘Plantão médico’ no Inter confirma lesão de três jogadores

A derrota para o Fluminense trouxe consequências graves para o Inter, além de desperdiçar a oportunidade em somar três pontos nos seus domínios. Afinal, três jogadores do Colorado precisaram deixar o gramado por contusões. No caso, o meio-campista Fernando, assim como os atacante Borré e Vitinho. Em comunicado publicado nesta quinta-feira (5), o clube confirmou as lesões e as gravidades dos problemas.

Fernando e Vitinho se encontram em pior situação. O experiente volante sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito. Apesar da seriedade do problema, a situação do meio-campista não necessita de cirurgia. Com isso, ele será submetido a um planejamento em que o departamento médico do Internacional irá monitorar a evolução do seu tratamento.