Além do clube carioca, estarão à venda as ações em outros cinco clubes: Genoa, Sevilla, Standard de Liège, Red Star e Hertha Berlim

De acordo com informações do portal norueguês Josimar Football, a 777 Partners terá que leiloar as ações que detém no Vasco. O grupo, afundado em problemas financeiros, venderá os títulos que tem como posse em um evento previsto para acontecer nesta sexta-feira (6), em Nova York, nos Estados Unidos.

Além do Vasco, estarão à venda as ações em outros cinco clubes: Genoa (ITA), Sevilla (ESP), Standard de Liège (BEL), Red Star (FRA) e Hertha Berlin (ALE). Os licitantes estarão presencialmente ou online para fazer as propostas pelas participações nas instituições.