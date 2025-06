Venda de Cuiabano pode ser trunfo para o Grêmio em negociação por Adryelson

A principal expectativa é que a ida de Cuiabano para o futebol inglês faça o Lyon passe a ser menos rigoroso para negociar Adryelson. O Nottingham Forest conta com um acordo prévio para contratar o lateral-esquerdo, o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus, trio que defende o Botafogo. Portanto, a tendência é de que a finalização das tratativas ocorra depois da disputa do novo Mundial de Clubes. As partes ainda não sinalizaram os valores envolvidos na negociação. Segundo rumores, a proposta do clube inglês que agradou o grupo Eagle envolve o pagamento de 34 milhões de euros (R$ 218 milhões) pelo trio.

O Grêmio tem a esperança que a venda do lateral-esquerdo Cuiabano, jogador revelado na base do clube gaúcho, possibilite um avanço para desfecho positivo da negociação pelo zagueiro Adryelson . Isso porque a conclusão das tratativas simbolizaria uma aproximação entre a diretoria do Imortal e os representantes do grupo Eagle. A relação entre as duas partes já é harmônica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Caso as tratativas se concretizem, há uma possibilidade de o Grêmio utilizar o montante que tem direito para reduzir o pagamento para fechar com Adryelson. O clube vendeu Cuiabano ao Botafogo em abril de 2024. Pelo fato de o lateral estar na fase final do contrato, aceitou uma oferta de R$ 8 milhões do Glorioso para não perdê-lo de graça. Além disso, no acerto entre os clubes houve a inclusão de 20% de plus-valia. Tal cláusula está atrelada ao envio de tal porcentagem do lucro de uma futura venda ao Tricolor Gaúcho.

Grêmio conversa com clube francês sobre possibilidades de negociar Adryelson

No atual cenário, o clube gaúcho e o Lyon discutem o modelo de negócio pelo defensor, que está emprestado ao Anderlecht, da Bélgica. O clube francês ainda não indicou se aceitará liberar Adryelson em um novo empréstimo ou em definitivo. O jogador não é considerado uma peça útil para a equipe francesa. Apesar disso, há a compreensão de que o zagueiro conta com prestígio.

Importante destacar que os direitos econômicos de Adryelson são divididos igualmente entre o Botafogo e o Lyon. Em dezembro do ano passado, o Cruzeiro tentou a contratação do atleta. Na ocasião, o clube francês estipulou que aceitava liberá-lo com o pagamento de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões). O entendimento é de que houve mudança neste cenário. Afinal, a avaliação de pessoas com envolvimento na negociação indica uma quantia inferior para vendê-lo neste momento.