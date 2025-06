Vasco avança em ajustes para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr Barbosa, o Vasco deu sequência à preparação para o duelo contra o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entrarão em campo na quinta (12), no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

O técnico Fernando Diniz, ao lado de sua comissão técnica, comandou o treino desta tarde, em que o elenco cruz-maltino fez trabalhos com bola. Já os goleiros passaram por treinos específicos de defesa.