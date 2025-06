Sob risco de banimento: julgamento de Lucas Paquetá é concluído na Inglaterra

Lucas Paquetá terá uma árdua missão pelos próximos dois meses: ser paciente na espera. Isso porque o julgamento que apura seu suposto envolvimento em manipulação esportivas se encerrou oficialmente nesta semana, na Inglaterra. O veredito, porém, só se tornará público entre 30 e 60 dias — prazo este que gerou incômodo na diretoria do clubes inglês. Os The Hammers contavam com uma resolução mais célere a fim de se alinhar com o planejamento de elenco.

Retomada no mês passado, a audiência teve início em março deste ano — quase um ano após o pontapé das investigações da Federação Inglesa de Futebol (FA). O brasileiro responde por quatro infrações graves à Regra E5.1 do regulamento disciplinar da FA. Há, ainda, duas violações à Regra F3, por suposta omissão de informações e documentos solicitados no processo.