Seleção Brasileira desembarca em Guayaquil para estreia de Ancelotti

A Seleção Brasileira desembarcou na noite desta terça-feira (3), em Guayaquil, no Equador, para a estreia de Carlo Ancelotti. Afinal, o treinador italiano chegou para o lugar de Dorival Júnior e anunciado após o fim da temporada europeia, quando se despediu do Real Madrid. O Brasil enfrenta os equatorianos na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Monumental, pela 15ª rodada das Eliminatórias.

O técnico Carlo Ancelotti ainda vai comandar o último treino antes da estreia nesta quarta-feira (4), no palco da partida. O treinador, assim, vai definir a escalação. Na última atividade antes do embarque para o Equador, o italiano montou o time com novidades como Alexsandro na zaga e Estêvão no ataque, além de retornos como Casemiro e Richarlison.