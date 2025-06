Santos obtém alguns dos piores números entre os 20 times da Série A

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Alexandre Mattos chega ao Santos e tem encontro com a diretoria

No Campeonato Paulista, o Santos chegou à semifinal. Mas, nos demais torneios, não obteve bons resultados. O time caiu cedo na Copa do Brasil e ocupa a 18ª colocação no Brasileirão, com oito pontos em 11 rodadas. Até agora, venceu dois jogos, empatou outros dois e perdeu sete. Está dois pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z-4.

Durante a pausa da Data Fifa, o Santos terá ao menos duas semanas para treinar antes de enfrentar o Fortaleza no dia 12 de junho, no Castelão. O Leão do Pici também está na zona de rebaixamento e lida com forte pressão por resultados desde o início do ano.

