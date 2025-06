Santos avalia proposta por Matko Miljevic, destaque do Huracán

O Santos avalia uma proposta pelo meia Matko Miljevic, atualmente no Huracán. O jogador é um dos desejos do novo CEO Alexandre Mattos, que recentemente deixou o Cruzeiro para assumir a gestão santista. Contudo, a negociação enfrenta a concorrência do River Plate, também interessado no atleta, conforme divulgado pelo Diário do Peixe.

No último domingo (01), Matko foi titular na derrota do Huracán para o Platense por 1 a 0, no Estadio Único Madre de Ciudades, resultado que deu ao adversário o título inédito do Torneo Apertura.