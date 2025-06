Roberto Martínez celebra vitória de Portugal sobre Alemanha após 25 anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Portugal precisa de ser flexível taticamente – fizemos isso – e de ser uma equipa com mais de 11 jogadores. Hoje, o Nélson Semedo, o Chico Conceição e o Vitinha entraram e acrescentaram e ajudaram muito a terminar o jogo. Depois, temos o Diogo Jota, o Palhinha… Durante o Euro, senti que precisávamos de mais jogadores. Hoje, mostrámos que podemos jogar olhos nos olhos com uma equipa como a Alemanha, mas depois podemos acrescentar durante o jogo com as trocas e com conceitos táticos diferentes”, afirmou Martínez.

Por se tratar de uma vitória contra um adversário descrito por Martínez como muito difícil, exigindo muito psicologicamente de toda a equipe, o técnico acredita ter sido merecido e um momento que vai ficar marcado na memória de todos os portugueses.

“É o trabalho de dois anos e meio, não de dois dias. Fico muito satisfeito e muito orgulhoso, porque foi um desafio psicologicamente enorme. Mostra o trabalho que os jogadores estão a fazer durante os últimos dois anos e meio”, afirma.

Martínez não escolhe adversário na final

Ao ser perguntado sobre qual time prefere enfrentar, se França ou Espanha, Roberto Martínez saiu pela tangente. Reconheceu a capacidade de ambas as equipes: