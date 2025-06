Presidente do Fluminense esbanja confiança para o Mundial: ‘Disputar de igual para igual’

Após o triunfo sobre o Internacional, no Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Assim, o elenco, que ganhou folga até esta quinta-feira (5), chega com moral. Ainda mais com os últimos resultados e o bom início de trabalho de Renato Gaúcho. O presidente Mário Bittencourt, então, apareceu no vestiário do Beira- Rio e esbanjou confiança no grupo.

“Aproveitar as palavras do Arias, quando ele entrou aqui (no vestiário), falou: vamos repetir isso nos Estados Unidos. Nós vamos viver um sonho lá, um sonho de estar disputando a primeira Copa do Mundo de Clubes. Para alguns jogadores, como Thiago (Silva), já jogou Copa do Mundo, o Arias certamente vai jogar a próxima Copa do Mundo de Seleções pela Colômbia. Mas aqui nós temos jovens, temos jogadores experientes que não tiveram essa oportunidade. Então, que a gente saia com esse espírito, sabendo que é muito difícil lá, mas nós vamos lá para ganhar”, disse.