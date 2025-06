Paraguai x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções fazem duelo direto por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta quinta (05/6), em Assunção

Paraguai e Uruguai fazem um duelo direto nesta quinta-feira (05/6), às 20h, no Defensores del Chaco, pela 15° rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções somam 21 pontos neste momento na tabela. Contudo, por conta dos critérios de desempate, os uruguaios estão na terceira colocação, enquanto os paraguaios aparecem em quinto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV 3