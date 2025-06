Palmeiras sofre quatro gols nos últimos jogos e defesa passa por instabilidade

Abel Ferreira precisa melhorar sistema defensivo até a disputa do Mundial de Clubes, a partir do dia 12 de junho

A defesa do Palmeiras, antes muito bem avaliada, agora passa por um momento conturbado. Nos últimos dois jogos, o time sofreu quatro gols — dois do Flamengo, no Allianz Parque, e outros dois do Cruzeiro — nas derrotas recentes que o afastaram da liderança do Brasileirão.

É a primeira vez, em 2025, que o Palmeiras sofre essa quantidade de gols em partidas tão próximas. Esse número representa metade dos gols sofridos pela equipe de Abel Ferreira na competição até agora. O sinal de alerta está ligado, especialmente com a proximidade do Super Mundial de Clubes, que acontece em junho.