Marcos Braz explica ida para o Remo e relembra trajetória no Flamengo: ‘Experiente na adversidade’

Com passagem marcada por títulos em larga escala no Flamengo, Marcos Braz chegou ao Remo com a missão de devolver o clube à Série A do Brasileiro após 31 anos. Nesta terça-feira (3), ele foi apresentado como o novo executivo de futebol do Leão do Norte.

Distante do futebol desde que fechou sua segunda passagem pelo clube carioca, no fim do ano passado, Braz afirmou que o projeto e a identificação com o estado do Pará foram cruciais para a decisão.