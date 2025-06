Luiz Henrique é homenageado em vitória do Botafogo

Protagonista da conquista inédita da Libertadores e do tricampeonato brasileiro acompanhou o jogo contra o Ceará, no Nilton Santos

“Com gratidão e admiração, a SAF Botafogo reconhece a trajetória vitoriosa de Luiz Henrique, protagonista nas conquistas do tricampeonato brasileiro e o inédito título da Libertadores. Sua dedicação, talento e amor pela camisa alvinegra eternizaram seu nome na história do clube. Obrigado”, diz a mensagem na placa.

O Botafogo teve uma presença ilustre na vitória sobre o Ceará , nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos. Afinal, Luiz Henrique esteve no estádio para acompanhar a partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão. O Rei da América também recebeu uma homenagem com uma placa durante o intervalo do jogo, em virtude da sua importante participação nas conquistas da Libertadores e Brasileirão em 2024.

Contratado pelo Botafogo no início do ano passado, Luiz Henrique disputou apenas uma temporada com a camisa alvinegra. E foi um ano mais do que especial. Afinal, fez história com a camisa 7 sendo o protagonista da conquista inédita da Libertadores e do tricampeonato brasileiro. Dessa forma, foi eleito o Rei da América após marcar 12 gols e seis assistências em 55 partidas.

O Botafogo vendeu Luiz Henrique por 35 milhões de euros (cerca de R$220 milhões) para o Zenit, da Rússia. Contudo, o Glorioso manteve 30% dos direitos econômicos, o que ainda pode render mais dinheiro para o clube caso os russos decidam negociá-lo.

Com a vitória sobre o Ceará, o Botafogo subiu para o sexto lugar com 18 pontos. Já o Vozão, por sua vez, está na décima colocação, com 15. Agora, o Glorioso se prepara para disputar o Mundial de Clubes da Fifa. Afinal, estreia na competição no próximo dia 15, às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Estádio Lumen Field, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos.

