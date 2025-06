Inter pode ter até cinco mudanças em seu elenco na segunda janela da temporada

O Inter pode passar por grandes alterações em seu elenco nesta segunda janela de transferências. Afinal, o Colorado pode sofrer com a saída de até cinco jogadores. Três deles já têm situações definidas: o zagueiro Rogel, o lateral-direito Nathan e o meio-campista Gabriel Carvalho. As principais dúvidas estão no setor ofensivo, com a possibilidade das saídas de Vitinho e Wesley.

Duas opções no ataque ainda têm indefinições se continuarão no grupo ou terão novos destinos. Tratam-se dos pontas Vitinho e Wesley. O primeiro também está cedido por empréstimo pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, até o fim de junho. O camisa 28 apresentou rapidamente bom desempenho e se tornou candidato a titular.

O meio-campista Gabriel Carvalho, de 17 anos, foi negociado com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, no começo de 2025 pela necessidade em bater a meta de vendas no ano e equilibrar as contas. Ele ainda permanecerá no Inter até agosto, quando completará a maioridade.

A performance da dupla não correspondeu às expectativas e o Colorado preferiu devolvê-los. Para a lateral direita, há indícios de que o clube gaúcho contra com um pré-contrato com Alan Benítez. Afinal, o jogador paraguaio está em fim de contrato com o Cerro Porteño.

Ele ganhou a vaga entre os 11 iniciais durante a disputa do Campeonato Gaúcho e teve atuações decisivas, mas depois caiu de rendimento. No confronto direto com o Bahia, que valia a classificação para as oitavas de final da Libertadores, ele voltou a ter papel importante.

Afinal, a sua entrada no segundo tempo permitiu um crescimento do Colorado no duelo, que ocasionou na vitória de virada. Por sinal, Vitinho foi o autor do gol de empate. Entretanto, o jogador retornou ao departamento médico por uma lesão no cotovelo esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no último domingo.

O Internacional ainda estuda as possibilidades e não entrou em contato com Dínamo de Kiev para comunicar o desejo em ampliar o empréstimo do camisa 28.