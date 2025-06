Igor Jesus se emociona em despedida e promete retorno ao Botafogo

Atacante está de saída para o Nottingham Forest e destacou que está indo concretizar um sonho em sua carreira / Crédito: Jogada 10

A vitória do Botafogo sobre o Ceará na noite desta quarta-feira (04) não marcou apenas a despedida do clube antes do Mundial. O atacante Igor Jesus, que está de partida para o Nottingham Forest, fez sua última partida no Nilton Santos, já que deixará o Glorioso após o torneio nos Estados Unidos. Mesmo passando em branco contra o Vozão, o jogador não escondeu a alegria por tudo que realizou no Alvinegro. Festejado pelo torcedor, Jesus agradeceu pelo reconhecimento e prometeu voltar um dia para deixar sua história ainda mais gloriosa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Feliz por tudo que eu fiz aqui dentro deste clube. Foi uma trajetória vitoriosa, por tudo que eu conquistei aqui. Pouco tempo, mas tive uma passagem vitoriosa. Fico muito feliz pelo reconhecimento do torcedor, de estar fazendo uma grande festa para mim. Espero fazer um grande campeonato no Mundial de Clubes, ajudar o clube, que eu tanto amo e espero voltar um dia para continuar a minha história”, afirmou, em entrevista à Amazon Prime. Jesus deixa o Botafogo para um novo desafio em sua carreira. Depois de passagens pelo Coritiba, futebol dos Emirados Árabes Unidos, além do Glorioso, o atacante vai para a Premier League, defendendo o Nottingham Forest. O jogador explicou que irá realizar um sonho e que não podia deixar passar a oportunidade de jogar em uma das maiores ligas do mundo. “A decisão que eu tomei eu acho que é mais um sonho mesmo que eu tenho de disputar uma grande liga. E quando aparece uma oportunidade assim, de disputar um campeonato como a Premier League, não pode desperdiçar. Eu acho que eu alcancei os objetivos que tinha para alcançar sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro, dois campeonatos de grande expressão. Agora espero continuar minha caminhada em um novo desafio na minha vida”, pontuou. Adaptação ao futebol inglês No novo passo de sua carreira, Igor Jesus espera a adaptação mais rápida possível. O atacante considera que possui as características para ir bem no futebol inglês e conquistar seu espaço no Nottingham.