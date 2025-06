Hugo Souza detalha sentimento de volta à Seleção Brasileira: ‘Gosto especial’

Hugo Souza retorna à Seleção Brasileira após sete anos e com moral. Ele teve atuações brilhantes pelo Corinthians, conquistou o título estadual e reconquistou seu espaço logo na primeira convocação de Carlo Ancelotti.

Na Seleção, Hugo disputará posição com Alisson, que deve ser o titular no jogo contra o Equador, na quinta-feira (5), e com Bento. O goleiro afirma que a volta tem um gosto especial. Aliás, a primeira vez que esteve com a Seleção principal foi em 2018, quando ainda jogava no sub-20 do Flamengo. Na época, Tite o chamou pensando no ciclo das Olimpíadas.