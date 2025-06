Grêmio acerta a contratação de Alex Santana, do Corinthians

O Grêmio acertou a contratação do volante Alex Santana , que estava no Corinthians. O jogador está sendo aguardado ainda nesta semana em Porto Alegre para realizar exames médicos e integrar o elenco do clube gaúcho. Ele chegará por empréstimo até o final da temporada. A informação foi dada inicialmente pelo Careca de Saber TV e confirmada pelo J10 .

O clube paulista já havia confirmado a liberação ao jogador na segunda-feira (02/6). Tanto que o volante nem sequer foi relacionado para o duelo contra o Vitória, na última rodada disputada pelo Campeonato Brasileiro. A saída do jogador, aliás, já era algo esperado e no planejamento do diretor Fabinho Soldado. Afinal, no sorteio da Copa do Brasil, o dirigente confirmou que o atleta tinha ofertas para deixar o Timão.

Pelo Corinthians, Alex Santana participou de 22 jogos com a camisa do clube. Aliás, sua última partida foi a vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana, no dia 15 de maio, quando atuou nos últimos minutos. Tem dois gols na temporada. Ele também atuou no Criciúma, Paraná, Botafogo e Ludogorets, da Bulgária.

A curiosidade é que Grêmio e Corinthians se enfrentam pela próxima rodada do Brasileirão. Aliás, o confronto está marcado para a próxima quinta (12/6), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Aliás, Alex Santana não deve ser o único jogador a pousar em Porto Alegre. Afinal, o Imortal tem negociações avançadas para contratar o zagueiro Adryelson, que está emprestado pelo Lyon ao Anderlecht, da Bélgica, até o final de junho.