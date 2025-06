Fluminense terá nova coleção de viagem para o Mundial de Clubes

Tricolor, em parceria com a Foxton, lançará também linha casual, que estará disponível para os torcedores durante a disputa do torneio

A primeira linha é composta por uniforme de viagem, com conjunto composto por paletó, calça e um broche comemorativo. Além disso, há também uma homenagem à clássica camisa tricolor do clube. Na coleção casual, o intuito é trazer a estética esportiva e retrô para o street style.

Com a proximidade do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Fluminense lançará um uniforme de viagem exclusivo e uma linha casual, produzida pela Foxton, para a disputa do torneio. Nesse sentido, os torcedores também ganharão linhas produzidas, como uma terceira coleção da marca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Três dos principais nomes do elenco tricolor posaram com as indumentárias das coleções. Germán Cano, Paulo Henrique Ganso e Fábio usaram os novos uniformes de viagem, prontos para a disputa do novo torneio da Fifa.

Olho na agenda

O Fluminense está no Grupo F do Mundial de Clubes com Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O Tricolor viaja em voo fretado, que terá como destino a OG, a Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia. Por lá, o time fará atividades antes da estreia, no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, às 13h (de Brasília), em Nova York. Será o maior período de treinamento do técnico desde sua chegada no início de abril.