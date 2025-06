Fluminense acerta renovação de contrato do jovem Wesley Natã

O Fluminense acertou, nesta quarta-feira (4), a renovação de contrato do atacante Wesley Natã, da equipe Sub-20. Assim, o novo vínculo vai até o fim de maio de 2028. Cria do futsal, o jogador chegou a Xerém em 2017, quando tinha apenas oito anos e foi o primeiro da geração de Moleques de Xerém nascidos em 2008 a estrear entre os profissionais (terceiro mais jovem da história do clube).

O Moleque de Xerém assinou o novo acordo no dia seguinte ao jogo em que marcou o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo, Nesse sentido, o confronto aconteceu nesta terça-feira (03), em Moça Bonita, pela quarta rodada do Brasileirão Sub-17. Na categoria, ele estufou a rede quatro vezes em 15 partidas no ano.

“Semana muito boa. Pude ajudar com um gol, vencemos nosso jogo, e agora a renovação de contrato. Espero que os próximos momentos no Fluminense sejam assim, felizes e com realizações”, acrescentou Wesley Natã.

Campeão invicto do Sul-Americano Sub-17 de 2025 pelo Brasil, o atleta acumula passagens por três seleções de base. Em 2024, ele ajudou a decidir os principais títulos da divisão de base. Entre eles, a inédita e invicta Copa do Brasil e o bicampeonato brasileiro Sub-17. Por fim, esteve na lista de maiores talentos da última Copinha, segundo o jornal “AS”, da Espanha.