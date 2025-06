Flamengo confirma chegada de Jorginho para fazer exames e assinar contrato

Volante, que estava no Arsenal, chega ao Rio de Janeiro no início da manhã desta sexta (6) e ainda terá reunião com o diretor José Boto / Crédito: Jogada 10

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira (4) como será a logística para a chegada do volante Jorginho, que estava no Arsenal, ao Rio de Janeiro. O jogador será reforço do time carioca para o Mundial de Clubes da Fifa e para a sequência da temporada do Rubro-Negro. De acordo com o clube carioca, Jorginho tem previsão de chegada no Rio de Janeiro no início da manhã de sexta-feira (6), às 5h35, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O desembarque acontecerá em área alternativa e sem atendimento à imprensa.