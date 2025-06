Fifa reduz preço para Inter Miami x Al-Ahly, pela abertura do Mundial de Clubes

Baixa procura pode ter a ver com alto preço dos ingressos; valores caem em 84% para o jogo no Hard Rock Stadium, em Miami

Apesar de a Fifa não divulgar números oficiais, informações indicam que dezenas de milhares de ingressos ainda estão disponíveis para a partida. O estádio, aliás, tem capacidade para 65.326 espectadores. A Fifa negou que menos de 20 mil ingressos tenham sido vendidos, afirmando apenas que as vendas são “muito maiores” do que esse número.

A Fifa reduziu novamente os preços dos ingressos para a partida de abertura do Mundial de Clubes 2025. O jogo em questão é entre Inter Miami, equipe da MLS liderada pelo craque Lionel Messi, e Al-Ahly, do Egito. Segundo informações do site “The Athletic” desta quarta-feira (4), a medida ocorre devido à baixa demanda por ingressos para o jogo, marcado para o dia 14 de junho no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida.

Inicialmente, os ingressos mais baratos custavam US$ 349 (cerca de R$ 1.967 no câmbio atual) após o sorteio do Mundial de Clubes em dezembro. No entanto, os preços caíram para até US$ 55,75 (R$ 314) no “Ticketmaster”, representando apenas 16% do valor original. A Fifa utiliza um modelo de precificação dinâmica, ajustando os preços conforme a demanda.

A expectativa era de que a presença de Messi atraísse um grande público, especialmente por se tratar do jogo de estreia do torneio. No entanto, o interesse ficou aquém do esperado, levando à redução dos preços dos ingressos. Inter Miami e Al-Ahly estão no Grupo A ao lado de Palmeiras e Porto (POR).