Fernando Diniz avalia jogadores da base do Vasco

Destaque do Vasco no sub-20, o atacante GB treinou pela primeira vez com o time principal do Vasco na última terça-feira (04), sob o comando de Fernando Diniz.

GB, de 20 anos, teve uma venda frustrada ao Fenerbahçe em fevereiro, por causa de um problema no joelho detectado nos exames médicos. Posteriormente, chegou a treinar separado, voltou ao sub-20 e virou destaque do time vascaíno na categoria, com nove gols em 18 partidas.

Fernando Diniz é conhecido por trabalhar bastante com as categorias de base ao longo da carreira. Em seu início de trabalho no Vasco, o treinador promoveu o zagueiro Luiz Gustavo ao time titular e demonstra uma atenção especial com Rayan, que vem ganhando cada vez mais protagonismo no time.

No próximo dia 12/6, o Vasco volta a jogar pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca enfrenta o São Paulo. Depois, o a equipe de Diniz terá um período de dez dias de férias e voltará as atividades na semana do dia 22 para retomar a preparação para o restante da temporada.

Cria da base, Philippe Coutinho negocia futuro com o Vasco

Philippe Coutinho tem o Aston Villa da Inglaterra, como dono de seus direitos federativos, e pode retornar ao futebol inglês caso a negociação com o Vasco não tenha um final feliz. Pedrinho, presidente do clube carioca, tem interesse na continuidade do jogador, mas já declarou que não pode fazer promessas.