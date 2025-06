Ex-jogador indica desconfiança se Ancelotti tem ciência do cenário na CBF

O ex-jogador Neto apontou desconfiança se Carlo Ancelotti tem conhecimento do cenário em que a CBF se encontra. Inclusive, o apresentador levantou as dúvidas um dia antes da estreia do italiano no comando da Seleção Brasileira, na edição de São Paulo do programa “Os Donos da Bola”, da Band.

Assim, o comunicador não sabe se o técnico tem ciência da campanha negativa do time Canarinho nas Eliminatórias Sul-Americanas. No caso, o Brasil encontra-se na quarta colocação, com 21 pontos. Além de uma desvantagem de dez pontos para a líder, a Argentina.