Ex-Botafogo, PSG e Benfica, Valdo revela seu favorito para o Mundial de Clubes

Ex-craque, hoje aos 61 anos, concede entrevista à Fifa, onde fala das chances de seu antigos clubes na disputa do Mundial / Crédito: Jogada 10

O ex-meia Valdo, que defendeu grandes clubes na carreira, além da Seleção Brasileira, deu entrevista ao site oficial da Fifa, divulgada nesta quarta-feira (4) pela entidade máxima do futebol. Ele, afinal, possui história com ao menos três participantes do Mundial de Clubes, torneio chancelado pela Fifa e que começará no próximo dia 14. Segundo o ex-craque – hoje, aos 61 anos -, um de seus antigos clubes surge como um dos favoritos. Trata-se do PSG, atual campeão da Uefa Champions League. Ele defendeu as cores do time parisiense entre 1991/92 e 1994/95.

Outro clube que Valdo defendeu na Europa foi o gigante Benfica, de Portugal. Ele analisou o ano do time português, que ficou com o vice da Liga Portugal e da Taça de Portugal, além do troféu da Taça da Liga – sua única conquista na temporada. "Eles têm enfrentado dificuldades durante toda a temporada. O final da temporada serviu apenas como confirmação disso. Foi um ano de altos e baixos. O Mundial de Clubes não será fácil para o Benfica. O Boca Juniors vai dificultar a vida deles. Tive a chance de jogar contra o Boca várias vezes. Mesmo que você esteja fazendo uma boa temporada, não importa: ainda é o Boca", analisou.

Botafogo terá dificuldades no Mundial de Clubes Último time da carreira de Valdo, entre 2003 e 2004, o Botafogo é um dos times que representarão o Brasil no Mundial de Clubes. Ele aponta a dificuldade que o Glorioso terá, já que caiu em um grupo com dois europeus de alto grau de dificuldade: o próprio PSG, além do Atlético de Madrid. “Tudo pode acontecer no futebol, mas vai ser uma tarefa muito difícil. É completamente diferente (jogar contra dois times europeus). Não consigo descrever em palavras, mas a preparação deles é de outro nível. Dá para ver em campo. Vou dar um exemplo: quando eu era técnico no Brasil, o Santos jogou contra o Barcelona. As pessoas diziam que, com o Neymar em campo, o Santos acabaria com eles. Eu disse que eles poderiam começar com dois gols de vantagem e eu ainda apostaria no Barcelona – o Santos não tocaria na bola. Aí as pessoas começaram a me mandar mensagens dizendo: ‘Quão errado eu estava?'”, disse. Valdo emendou, salientando que o fato do técnico do Botafogo ser português pode ser de mais valia para o Glorioso.