Everaldo cobra valor milionário ao Corinthians na Justiça

Atualmente no Coritiba, Everaldo assinou contrato de quatro anos com o Corinthians em 2019, mas defendeu a equipe até 2020. Após isso, ele passou por empréstimos ao América-MG e ao Sport.

O Corinthians sofreu mais uma ação trabalhista de um jogador na Justiça. Desta vez, o atacante Everaldo entrou com um processo contra o clube paulista para cobrar débitos durante a passagem pelo Timão. O jogador pede R$1.535.112,02 na ação aberta na Justiça de São Paulo. A informação foi do “ge”.

No empréstimo mais recente ao América-MG, entre fevereiro e junho de 2023, os salários foram pagos integralmente pelo clube mineiro. Nos empréstimos anteriores, tanto para o Color quanto para o Sport, o Corinthians permaneceu responsável pelos pagamentos.

No processo, Everaldo cobra diversos aspectos não quitados pelo clube, como o 13º proporcional de 2023, férias proporcionais de 2022/2023, parcelamento de débito trabalhista, direitos de imagem, pagamento de FGTS, multas do acordo CLT e honorários advocatícios.

Com a camisa do Corinthians, Everaldo, aliás, fez 36 partidas e anotou quatro gols. Assim, a falta de resposta do clube e a gravidade das cobranças feitas pelo jogador apontam para um desafio do Corinthians.