Europa que nada! Arrascaeta mira mais conquistas pelo Flamengo

Uruguaio avalia que idade pesa em jogar no Velho Continente e também revela conversa com Filipe Luís antes dele assumir como treinador / Crédito: Jogada 10

Destaque do Flamengo e com status de ídolo, Arrascaeta não sonha mais em jogar por um clube da Europa. Aos 31 anos, o uruguaio destacou que é difícil em chegar uma proposta do futebol internacional por conta da idade. Assim, o craque quer seguir brigando por títulos com a camisa rubro-negra. “A Europa era um sonho que eu tinha mais vigente quando eu era mais novo. Hoje em dia, eu sei que com a minha idade é muito difícil que um grande clube venha atrás de mim. Eu sei que é complicado que isso aconteça. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso tenho aqui no Flamengo”, disse em entrevista à RomárioTV.

Arrascaeta já é multicampeão com o Flamengo. São duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025). Elogios a Filipe Luís O Flamengo, aliás, é o atual líder do Brasileirão, e está classificado às oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Para Arrascaeta, que é o atual artilheiro da competição nacional, o técnico Filipe Luís está no caminho certo no comando da equipe rubro-negra. "Ele está dando certo (como treinador). É um cara que se dedica muito. Ele tem sua forma de pensar, sua maneira de jogar. Não é fácil começar como ele começou no Flamengo, conquistando tantas coisas. Ele vai errar porque é um cara novo. Acredito que ele tem um patamar muito grande para melhorar ainda", analisou o camisa 10 do clube.