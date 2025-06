Dono de SAF: MP arquiva acusações e Justiça devolve dinheiro à empresa de Gusttavo Lima

Uma publicação compartilhada por Atlético Clube Paranavaí (@acp_paranavai)

Riquelme brilha na campanha do ACP

O atacante Riquelme vai escrevendo seu nome no clube em meio às mudanças estruturais e gerenciais. No último domingo (01), ele marcou o gol de empate diante do Iguaçu, fora de casa, nos acréscimos. A atuação reforça a boa fase do atleta, que já havia balançado as redes na goleada contra o Patriotas por 4 a 0.

Em busca da titularidade absoluta, Riquelme já participou de seis das oito partidas da equipe na competição. Com o ponto conquistado em União da Vitória, o ACP chegou aos 14 pontos e manteve-se na vice-liderança da tabela. A próxima partida acontece no domingo (08), diante do PSTC, no Estádio Municipal Doutor Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

