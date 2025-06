De volta à Seleção, Danilo critica planejamento da CBF: ‘É uma bagunça’

Jogador do Flamengo acredita que Brasil não vá conquistar o título da Copa do Mundo, mas projeta melhora com chegada de Ancelotti

De volta à Seleção Brasileira, o zagueiro Danilo, que atua no Flamengo, detonou o planejamento da CBF desde a Copa do Mundo de 2022. O atual capitão acredita que a equipe canarinha não tem chances de conquistar o Mundial, mas projeta uma melhora com a chegada do técnico Carlo Ancelotti.

“Hoje acredito que o Brasil não tem condição de ser campeão mundial. Quer dizer, no futebol acredito em tudo. É até difícil falar isso, porque vão falar que o capitão da Seleção Brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora, administrativamente nós estamos entregues a não sei o quê”, disse Danilo em entrevista à Romário TV.