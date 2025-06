Confiança x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Equipes vão entrar em campo pela sexta rodada da Copa do Nordeste, em duelo nesta quarta-feira (4), em Aracaju

O Confiança enfrenta o Bahia em partida atrasada da 5ª rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 19h desta quarta-feira (4), na Arena Batistão. O time sergipano tenta seguir vivo na competição, enquanto o Tricolor de Aço busca ampliar a liderança no Grupo B.

A Voz do Esporte acompanha, ao vivo, o embate, a partir de 17h30. Christian Raphael narra. Miguel Lotufo fica nos comentários. E, por fim, Christopher Henrique entrega as reportagens do encontro.