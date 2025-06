Confiança vence sub20 do Bahia e entra no G4 da Copa do Nordeste

Em jogo adiado da 5ª rodada da Copa do Nordeste, o Bahia, com uma equipe e o treinador do Sub 20 e o terceiro goleiro do time A, Danilo, visitou o Confiança. No jogo nesta quarta-feira, 4/6, no Batistão, em Aracaju, deu a lógica. Afinal, o time da casa venceu por 2 a 0. O gols foram de Neto, um em cada tempo. O resultado foi justo. O Confiança, atuando com força máxima e diante de sua torcida, impôs o ritmo da partida. Mesmo com o Bahia oferecendo algum perigo e até mandar uma na trave nos primeiros minutos.

Com o resultado, os sergipanos conquistaram a segunda vitória consecutiva e, mais importante, entraram no G4 em um momento decisivo. Afinal, resta apenas mais uma rodada para definir os classificados às quartas de final. Agora, o Confiança ocupa a 3ª colocação do Grupo B, com 10 pontos. O Bahia segue líder com 13 pontos, enquanto CSA e Ceará, ambos também com 10, completam o G4.