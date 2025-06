Chile x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, seleções duelam nesta quinta-feira (5), às 22h, em Santiago, pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

Em situações bem diferentes, Chile e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 22h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. A partida será no Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, em Santiago. La Roja precisará de um milagre para confirmar vaga na Copa, enquanto os “Hermanos” já estão presentes na competição do ano que vem. Em 94 confrontos ao longo da história, a Argentina conquistou 61 vitórias, contra apenas seis triunfos do Chile. Além disso, outros 27 duelos ficaram no empate.

Onde assistir A partida entre Chile e Argentina, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, aliás, terá a transmissão do Sportv. Como chega o Chile A situação da La Roja é dramática. A seleção, portanto, ocupa a lanterna da tabela, com apenas 10 pontos. O desempenho fraco é refletido em duas vitórias, quatro empates e oito derrotas, números que colocam a equipe praticamente fora da próxima Copa do Mundo. Para manter viva a esperança, o Chile precisará de um verdadeiro milagre. Além de vencer a poderosa Argentina, a equipe ainda depende de tropeços de Peru, Bolívia e Venezuela nas duas rodadas finais. Para piorar a situação, Luciano Cabral e Paulo Díaz estão fora por questões físicas. Como chega a Argentina Do outro lado, a seleção da Argentina vive um cenário tranquilo nas Eliminatórias. Líder isolada, a equipe soma 31 pontos e já garantiu sua vaga na próxima Copa do Mundo. A campanha sólida, afinal, inclui 10 vitórias, um empate e apenas três derrotas. Além disso, tem um ataque eficiente, que balançou as redes 26 vezes, e uma defesa consistente, que sofreu apenas oito gols.