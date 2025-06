Chelsea acerta com segundo reforço para o Mundial de Clubes

Atacante que estava no Ipswich Town assina até 2031 após temporada com 12 gols

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira (4) a contratação do atacante Liam Delap. O jogador, que estava no Ipswich Town, rebaixado para a segunda divisão inglesa, assinou contrato com os Blues até 2031. Dessa maneira, ele se torna o segundo reforço para o Mundial de Clubes. Antes, o clube londrino havia acertado a chegada de Dário Essugo, contratado junto ao Las Palmas, da Espanha.

