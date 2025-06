Casares diz que São Paulo debate SAF e pagamento de dívidas em 2030

Presidente do Tricolor Paulista afirma que modelo é tendência e quem não entrar vai ser jogado para trás pelos rivais / Crédito: Jogada 10

O presidente do São Paulo, Julio Casares, disse que, no futuro, o clube deve se tornar uma SAF ou adotar um modelo de negócio parecido. Ele afirma que quem não fizer isso vai ficar para trás e acumular dívidas. No entanto, no São Paulo, Casares reconhece haver resistência para a entrada da SAF no clube. Ele mantém conversas recentes com o grego Evangelos Marinakis sobre investimentos em Cotia.

A SAF não é um milagre, mas acredito que o melhor caminho é priorizar a gestão do futebol. Não posso garantir que o SPFC vai virar uma SAF pura, mas, se não fechar algum acordo empresarial, o clube vai competir menos. Mesmo os clubes que resistem à SAF, como o São Paulo, precisam pensar em um modelo empresarial para não ficar para trás", disse o dirigente em entrevista ao 'Alt Tabet', do canal UOL. VEJA: São Paulo renova com mais uma joia de Cotia "Acredito que o São Paulo e qualquer clube precisam de parcerias empresariais crescentes. Seja SAF ou outro modelo, isso é o que vamos analisar. Hoje, o mercado exige investimento: o jogador mais valioso tem entre 17 e 22 anos, e esse é o foco principal", completou Casares. Dívidas do São Paulo Por fim, o presidente revelou um prazo para quitar as dívidas do clube. Ele explicou que foi preciso investir bastante para conquistar os títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Recopa em 2024, o que aumentou as despesas. A projeção é começar a pagar essas dívidas em até cinco anos.